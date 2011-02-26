Посадить дизайн на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок223 просмотра

Готовый дизай требуется посадить на Битрикс - работа для верстальщика и программиста.

Желательно компания, с портфолио, отзывами, Москва.

Пожалуйста, указывайте для ориентира стоимость (верстка + программирование) на примере работ из портфолио.

14 лет назад
JuliaSp
Юлия 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

Spree
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$65
2 дня
Сотрудничеством с Александром довольна - необходимое по заданию было выполнено, к работе подходил не формально, а вдумчиво и ответственно. Вежлив, корректен. Могу рекомендовать для сотрудничества, буду обращаться к Александру и сама.
Работой и оплатой доволен. Обращайтесь ещё.

Заявки фрилансеров

Spree
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад