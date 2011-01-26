Сделать функционал на Друпале

Сделать фичу для выбора пользователем группы товаров и формирования заказа с сайта.

Обязательно!!!

- возможность отправки сформированной заявки с сайта

- возможность сохранения пользователем сформированной заявки файлом на свой комп (ексель или ворд), при этом файл должен быть защищен от редактирования и иметь вотермарк препятствующий распознованию. или просто печать со страницы, но с защитой

СМОТРИМ ТЗ !

Основная задача, что бы всем, включая админа сайта было удобно работать.

Оплата- по факту рабочего функционала.

Принимаются заявки только с положительной репой и сроком регистрации от 1 года.