Перенос сайта с самописного движка на Joomla

Нужно перенести сайт с самописного движка на joomla 1.5.

При переносе сохранять дизайн не нужно (буду новый заказывать), достаточно поставить стандартный шаблон на 3 колонки.

Обратите внимание, что сайту уже несколько лет, он имеет посещаемость, поэтому

нужно сделать 301-й редирект всех старых страниц на новые. Для словаря не нужно сохранять адреса страниц (буду потом отдельный компонент для него ставить), т.е. словрь и переносить не будем, его не будет в дампе БД.

Нужно подключить и настроить все необходимые компоненты, модули и плагины, чтобы функционал был даже лучше, чем у оригинала, т.е.: статьи, комментарии для зарегистрированных или с капчей, случайные опросы, форма обратной связи, регистрация пользователей(не было), капча на формы(не было).

А также добавить возможность создания раздела с файлами для скачивания, вроде раздела книжек в виде zip-архивов с описанием, возможно, просто нужно добавить возможность прикреплять файлы к статьям, а раздел книжек сделать просто разделом статей.

Вот примерный список нужных модулей:

mod_news_pro_gk1

mod_related_items

mod_jcomments

mod_breadcrumbs

mod_syndicate

mod_mainmenu

mod_cblogin

mod_mostread

mod_poll

mod_nicepoll

mod_search

mod_custom

mod_feed

И примерный список нужных компонентов (кроме основных):

comprofiler

Error404 (+ плагин System - Error404)

JComments

SD RSS Syndicator

Xmap

Banners

Weblinks

Polls

Сейчас на сайте:

- 166 статей (хранятся в 2-х таблицах: 1) заголовок, краткий текст 2) полный текст и т.п.);

- 49 комментариев;

- 114 новостей;

- 7 разделов статей;

- 14 опросов (опросы хранятся в таблицах статей: news и story);

- словарь на 46000 слов.

Таблицы в базе (структура БД от движка Strawberry, но уже изменена):

adv - рекламные блоки – не нужна

adv_places - рекламные места на сайте – не нужна

anekdots - не нужна

categories - разделы статей

comments - комментарии

konkurs - не нужна

news - статьи – заголовки и краткие тексты

news2 - новости английского языка, лучше сделать их категорией статей

story - статьи – полные тексты и остальные поля

vocab - словарь на 46 тыс. слов - пока не нужен

База данных в кодировке win-1251, а нужно, сами понимаете, utf-8.

В прикрепленном архиве вы найдете структуру БД для ознакомления (там только те таблицы, которые нужны).

Если вы будете писать конвертер для БД, выдам вам дамп БД или вы посчитаете, что проще просто взять статьи, новости, комментарии, опросы и т.п. из админки и вставить на новый сайт, то выдам вам доступ к админке старого сайта.

После переделки, возможно, еще попрошу дополнить сайт дополнительным функционалом уже за отдельную плату. Предпочтительно, чтобы вы все сделали на своем хостинге (обязательно в запароленной директории), а затем, когда все будет готово, передали сайт мне.

Отдаю предпочтение исполнителям с опытом работы с Joomla, примерами выполненных сайтов и положительными отзывами.

Слушаю ваши предложения с ценой и сроком. Предложения пишите здесь, а не в личку.