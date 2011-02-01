Нужно переверстать на джумлу, добавить рус. версию

Добрый день, сайт http://www.legalife.ru/

нужно переверстать на джумлу, а также добавить русскую версию сайта, сверху в шапке 2 кнопки русский/английский, дизайн, шрифт не меняется, также остается в задании что бы картинку на шапку можно было выставлять в зависимости от стр, как есть на сайте, обратите на это внимание!