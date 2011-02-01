Нужно переверстать на джумлу, добавить рус. версию

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка112 просмотров

Добрый день, сайт http://www.legalife.ru/

нужно переверстать на джумлу, а также добавить русскую версию сайта, сверху в шапке 2 кнопки русский/английский, дизайн, шрифт не меняется, также остается в задании что бы картинку на шапку можно было выставлять в зависимости от стр, как есть на сайте, обратите на это внимание!

Joomla
14 лет назад
klarisa
Лариса 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

wrximpreza
Иван 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
14 лет назад
$80
5 дней
Очень все понравилось. Быстро, качественно, грамотно. Рекомендую. Спасибо за выполненную работу!

Заявки фрилансеров

wrximpreza
Иван 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
14 лет назад