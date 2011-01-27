Готовый дизай требуется посадить на Битрикс - работа для верстальщика и программиста. Желательно компания, с портфолио, отзывами, Москва. Пожалуйста, указывайте для ориентира стоимость (верстка + программирование) на примере работ из портфолио.
Skype консультация по настройке CMS
Мне хотелось бы разобраться в некоторых вопросах настройки двух CMS - bitrix, umi. Возможна другая не GPL.
Основная задача такая - анкета зарегистрированного пользователя, возможность послать сообщение. Интересует реализация автоматического приема платежей и контроль этих платежей админом и пользователем.
Нужно в удаленном доступе показать основные принципы такой настройки CMS. Для меня важно понять возможности CMS и скорость разработки. Могу предположить что работы тут на час максимум
Если Вы из Петербурга, то лучше встретиться на севере
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