Skype консультация по настройке CMS

Мне хотелось бы разобраться в некоторых вопросах настройки двух CMS - bitrix, umi. Возможна другая не GPL.

Основная задача такая - анкета зарегистрированного пользователя, возможность послать сообщение. Интересует реализация автоматического приема платежей и контроль этих платежей админом и пользователем.

Нужно в удаленном доступе показать основные принципы такой настройки CMS. Для меня важно понять возможности CMS и скорость разработки. Могу предположить что работы тут на час максимум

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