Вывод данных формы в отдельном окне

Сайт на Джумла 1.5. Тематика - такси с возможностью заказа онлайн через форму.

мне нравится форма rsform!pro, давно знакома и понятна, но это не принципиально какой именно компонент форм.

Нужно сделать чтобы оператору такси поступал заказ из формы в новое отдельное окно, которое бы автоматически обновлялось, было бы resizable и тд.

пишите сроки, стоимость. а может у кого уже есть готовые решения?