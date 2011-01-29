Регистрация на дле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки129 просмотров

Доброго времени суток. После регистрации в движке дле пропадает {content} т.е. внутреннее содержимое сайта. А точнее правый блок уходит к левому и пропадает середина. Кто готов помочь – пишите.

14 лет назад
vovan00777
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Быстро помог мне в нелегкой работе. Рекомендую.
Доволен работой

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
14 лет назад