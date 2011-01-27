Доброго времени суток. После регистрации в движке дле пропадает {content} т.е. внутреннее содержимое сайта. А точнее правый блок уходит к левому и пропадает середина. Кто готов помочь – пишите.
Настройка каталога
Здравствуйте. cms joomla. Там стоит каталог sobi2. Надо переделать вывод что бы выглядел как на картинке во вложенном файле(возможны некоторые отклонения от вида). Также надо чуть переделать меню к соби. В основном это все работа со стилями. Желательно сделать у себя, и дать готовый результат. Можно предложить другой вариант каталога. Единственное пожелание что бы была возможность добавления нескольких фото к продукту. Жду ваших предложений.
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