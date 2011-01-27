Настройка каталога

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Закрыт1 заявка120 просмотров

Здравствуйте. cms joomla. Там стоит каталог sobi2. Надо переделать вывод что бы выглядел как на картинке во вложенном файле(возможны некоторые отклонения от вида). Также надо чуть переделать меню к соби. В основном это все работа со стилями. Желательно сделать у себя, и дать готовый результат. Можно предложить другой вариант каталога. Единственное пожелание что бы была возможность добавления нескольких фото к продукту. Жду ваших предложений.

Joomla
14 лет назад
Dimogen
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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