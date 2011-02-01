Требуется сверстать шаблон из psd. Установить на HosCMS, версия Мой сайт. На сайте будет несколько контектных страниц, новости с возможностью добавлять коментарии, статьи, поиск, фотогалерея до 10 фотографий, карта из Яндекса.
Переработать шаблон вордпресса
Нужно немного обработать шаблон http://www.studiopress.com/demo/agentpress.html - тока сначала вам надо его где-то скачать в инете бесплатно (думаю найти несложно будет, у меня ест ькакято версия, но неуверен, что она полная, но ышлю навсякий)
А именно:
1 - сменить название на нужное
2 - оставить то количество пунктов меню какое неоходимо и поменять на нужные названия
3 - Заменить большие картинки на необходимые
4 - Убрать все что ниже 4-х картинок (т.е. начиная с Real Estate Tips), убрать в правой колонке на всех страницах
все вниз начиная с Property Search:
5 - Вместо Nicole Nicolay написать "Окомпании" и заменить фотку на нужную
6- На внутр страницах типа http://www.studiopress.com/demo/agentpress.html
оставить только текст с картинкой - все что ниже удалить
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
На сайте установлена админка. Но она плохо работает, и не очень устраивает. Требуется: или привести в порядок существующую, либо прикрутить другую.Завершен14 лет назад
Есть адрес 2 офисов. Надо в раздел контакты их вставить 2 точки на карте на русском языке и эти же 2 точки в английскую версию сайта сайт на джумле ...Завершен14 лет назад
Писать только с конкретной ценой, донастраивать не нужно просто качественно установить.Завершен14 лет назад
Здравствуйте. cms joomla. Там стоит каталог sobi2. Надо переделать вывод что бы выглядел как на картинке во вложенном файле(возможны некоторые отклонения от вида). Также надо чуть переделать меню к соби. В основном это все ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток. После регистрации в движке дле пропадает {content} т.е. внутреннее содержимое сайта. А точнее правый блок уходит к левому и пропадает середина. Кто готов помочь – пишите.Завершен14 лет назад
- $7
Мне нужно в течение часа-двух поправить сайт santek-profi.ru 1. Добавить номер телефона 2. исправить смещение вправо на сайте. очень нужна помощь.Закрыт14 лет назад
Сайт на Джумла 1.5. Тематика - такси с возможностью заказа онлайн через форму. мне нравится форма rsform!pro, давно знакома и понятна, но это не принципиально какой именно компонент форм. Нужно сделать ...Закрыт14 лет назад
Есть готовый сайт – www.svarogklin.ru/ нужно установить его на Modx. Корзину переносить не надо, соответственно интернет-магазина там не будет. Сам магазин находится на странице "Магазин подарков", нужно сделать ее просто страницей как все остальные. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Мне хотелось бы разобраться в некоторых вопросах настройки двух CMS - bitrix, umi. Возможна другая не GPL. Основная задача такая - анкета зарегистрированного пользователя, возможность послать сообщение. Интересует реализация автоматического приема платежей и ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад