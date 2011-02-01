Переработать шаблон вордпресса

Нужно немного обработать шаблон http://www.studiopress.com/demo/agentpress.html - тока сначала вам надо его где-то скачать в инете бесплатно (думаю найти несложно будет, у меня ест ькакято версия, но неуверен, что она полная, но ышлю навсякий)

А именно:

1 - сменить название на нужное

2 - оставить то количество пунктов меню какое неоходимо и поменять на нужные названия

3 - Заменить большие картинки на необходимые

4 - Убрать все что ниже 4-х картинок (т.е. начиная с Real Estate Tips), убрать в правой колонке на всех страницах

все вниз начиная с Property Search:

5 - Вместо Nicole Nicolay написать "Окомпании" и заменить фотку на нужную

6- На внутр страницах типа http://www.studiopress.com/demo/agentpress.html

оставить только текст с картинкой - все что ниже удалить