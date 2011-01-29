Установить Wordpress + плагин wp-shop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок238 просмотров

Писать только с конкретной ценой, донастраивать не нужно просто качественно установить.

WordPress
14 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$8
1 день
Спасибо огромное Алексею за оперативное выполнение задачи, и хотя я сейчас не могу протестить все в полном режиме - что сделаю обязательно завтра и думаю что обязательно еще обратимся.
Хороший и приятный заказчик. Расписала ТЗ по пунктам. Немного была задержка с оплатой,но это из-за жизненных ситуаций,я всё понимаю. Хотел бы и дальше сотрудничать и думаю мы ещё сработаемся.

Заявки фрилансеров

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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