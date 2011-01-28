Сверстать шаблон, установить на HostCMS отладить

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки139 просмотров

Требуется сверстать шаблон из psd. Установить на HosCMS, версия Мой сайт. На сайте будет несколько контектных страниц, новости с возможностью добавлять коментарии, статьи, поиск, фотогалерея до 10 фотографий, карта из Яндекса.

14 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

NetSolutions
Моисеенко 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$150
4 дня

Заявки фрилансеров

NetSolutions
Моисеенко 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад