Оцените стоимость создания с flash меню и без него, но с условием его подключения к сайту ( вы разработаете его дизайн, а мы реализуем и предоставим вам для подключения к сайту ). Бюджет на ...
Интегрировать верстку в Netcat
Нужно интегрировать верстку в Netcat
Оставляйте ссылки на пару работ на Netcat
ТЗ претендентам вышлю на почту.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $166Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно немного обработать шаблон http://www.studiopress.com/demo/agentpress.html - тока сначала вам надо его где-то скачать в инете бесплатно (думаю найти несложно будет, у меня ест ькакято версия, но неуверен, что она полная, но ышлю навсякий) ...Завершен14 лет назад
- $100
Требуется сверстать шаблон из psd. Установить на HosCMS, версия Мой сайт. На сайте будет несколько контектных страниц, новости с возможностью добавлять коментарии, статьи, поиск, фотогалерея до 10 фотографий, карта из Яндекса.Закрыт14 лет назад
На сайте установлена админка. Но она плохо работает, и не очень устраивает. Требуется: или привести в порядок существующую, либо прикрутить другую.Завершен14 лет назад
Есть адрес 2 офисов. Надо в раздел контакты их вставить 2 точки на карте на русском языке и эти же 2 точки в английскую версию сайта сайт на джумле ...Завершен14 лет назад
Писать только с конкретной ценой, донастраивать не нужно просто качественно установить.Завершен14 лет назад
Здравствуйте. cms joomla. Там стоит каталог sobi2. Надо переделать вывод что бы выглядел как на картинке во вложенном файле(возможны некоторые отклонения от вида). Также надо чуть переделать меню к соби. В основном это все ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток. После регистрации в движке дле пропадает {content} т.е. внутреннее содержимое сайта. А точнее правый блок уходит к левому и пропадает середина. Кто готов помочь – пишите.Завершен14 лет назад
- $7
Мне нужно в течение часа-двух поправить сайт santek-profi.ru 1. Добавить номер телефона 2. исправить смещение вправо на сайте. очень нужна помощь.Закрыт14 лет назад
Сайт на Джумла 1.5. Тематика - такси с возможностью заказа онлайн через форму. мне нравится форма rsform!pro, давно знакома и понятна, но это не принципиально какой именно компонент форм. Нужно сделать ...Закрыт14 лет назад