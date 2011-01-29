Перенести сайт с Друпала на Джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки165 просмотров

Нужен пунктуальный и ответственный человек для исполнения данной работы.

Сайт сейчас на Друпале, нужно переделать его под Джумлу.

Пожалуйста предлагайте свои цены и сроки.

Подробности в приложенном ТЗ

DrupalJoomla
14 лет назад
kolek13
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров