VamShop - исправить ошибки и настроить магазин

1- После переноса магазина товары в админке добавляются, но не отображаются на сайте

2- Настроить вывод товаров на странице не 18 а 15

3- Поправить колонку с полным описанием товара ( сейчас она уже по ширине чем нужно )

4- Исправить в админке отображение колонок для редактирование товаров

Человек должен отлично разбираться в движке.

Выбрав вас исполнителем, я должен знать что в последующем смогу обратится к вам с консультацией или решением вопросов по VamShop.