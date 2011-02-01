Небольшие доработки блога на WordPress

Блог http://blog.nwamarket.com/

Нужно:

1) Уменьшить размер шрифта в шапке сайта и в названиях постов

2) Настроить "Похожие записи" - related posts, similar posts

3) Настроить комментирование постов, т.е. такие поля,

имя, email, каптча или более продвинутый варинт комментирования.

Установить защиту от спам-роботов, внешних html ccылок от юзеров и спам-ботов

4) Настоить пейджинг страниц с постами

5) Убрать все внешние ссылки, встроенные в шаблон, плагины, созданные текущими юзерами (в профилях и тд)

Доступа к БД сейчас нету, есть только к хостингу и админке