Небольшие доработки блога на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки184 просмотра

Блог http://blog.nwamarket.com/

Нужно:

1) Уменьшить размер шрифта в шапке сайта и в названиях постов

2) Настроить "Похожие записи" - related posts, similar posts

3) Настроить комментирование постов, т.е. такие поля,

имя, email, каптча или более продвинутый варинт комментирования.

Установить защиту от спам-роботов, внешних html ccылок от юзеров и спам-ботов

4) Настоить пейджинг страниц с постами

5) Убрать все внешние ссылки, встроенные в шаблон, плагины, созданные текущими юзерами (в профилях и тд)

Доступа к БД сейчас нету, есть только к хостингу и админке

HTMLWordPress
14 лет назад
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Delpher
38 лет
20 лет в сервисе
Был
17 дней назад
14 лет назад
$20
1 день
Очень квалифицированный исполнитель. Все сделал быстро и профессионально, объяснил как обращаться. Буду обращаться в дальнейшем.
Очень доволен сотрудничеством. Ясное, четкое задание, быстрая оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Delpher
38 лет
20 лет в сервисе
Был
17 дней назад
14 лет назад