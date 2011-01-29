Доаботка сайта на Joomla

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок149 просмотров

Необходимо сделать срочные доработки по сайту на Джумле. Работа на пару часов, но срочная.

Что надо сделать:

1. Видоизменить список контактов и страницу контакта

2. Перенести меню из левой части вверх и сделать его выпадающим.

Подробное ТЗ - по запросу.

Оплата - 40$. Пишите на [email protected]

Joomla
14 лет назад
VirtualAndrey
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров