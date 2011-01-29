1- После переноса магазина товары в админке добавляются, но не отображаются на сайте 2- Настроить вывод товаров на странице не 18 а 15 3- Поправить колонку с полным описанием товара ( сейчас она ...
Доаботка сайта на Joomla
Необходимо сделать срочные доработки по сайту на Джумле. Работа на пару часов, но срочная.
Что надо сделать:
1. Видоизменить список контактов и страницу контакта
2. Перенести меню из левой части вверх и сделать его выпадающим.
Подробное ТЗ - по запросу.
Оплата - 40$. Пишите на [email protected]
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