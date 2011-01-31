Сайт http://wordmark.it/ Дизайн будет, с вас движок, желательно верстка Пишите цены/сроки/опыт
Доработать интернет-магазин на Virtuemart
Здравствуйте!
Есть готовый интернет - магазин на Joomla + Virtuemart
Нужно немного его доработать:
Внести возможность добавлять товар (или изменять существующий) по оптовой цене.
Данный товар можно заказать при соблюдении условий: минимальная покупка должна быть не менее 70 000 тенге или Минимальное количество приобретаемого товара. То есть, по сути, нужно реализовать для определенных товаров минимальную цену заказа или минимальное количество для заказа.
Жду ваших предложения как это можно сделать.
Контакты для связи:
skype: vetalsbs
icq: 7498863
или в личку
Заявки фрилансеров
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