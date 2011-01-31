Доработать интернет-магазин на Virtuemart

Здравствуйте!

Есть готовый интернет - магазин на Joomla + Virtuemart

Нужно немного его доработать:

Внести возможность добавлять товар (или изменять существующий) по оптовой цене.

Данный товар можно заказать при соблюдении условий: минимальная покупка должна быть не менее 70 000 тенге или Минимальное количество приобретаемого товара. То есть, по сути, нужно реализовать для определенных товаров минимальную цену заказа или минимальное количество для заказа.

Жду ваших предложения как это можно сделать.

Контакты для связи:

skype: vetalsbs

icq: 7498863

или в личку