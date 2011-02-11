Установить PrestaShop и настроить шаблон

Надо сделать каталог на базе шаблона PrestaShop http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=32443&pr_code=W03a4bDp0fJf6E7F76Z9iM4A9pByM8.

Нужен каталог товаров без корзины. См. изображения в приложении.

В горизонтальном меню должно быть пару статических страниц: о нас, видео, как заказать, а также страницы с лентой новостей, акциями и скидками.

С лева под категориями, голосование. В шапке подписка на rss и twitter.

Страница с товаром содержит: название, описание, фотогалерею, ссылку на сайт-партнера для последующего заказа вместо положить в корзину), тизеры аналогичных товаров, отзывы о товаре.

Исполнителю будут предоставлено подробное ТЗ.

Напишите, пожалуйста, вашу цену и сроки.