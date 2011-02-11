Установить PrestaShop и настроить шаблон

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Завершен4 заявки144 просмотра

Надо сделать каталог на базе шаблона PrestaShop http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=32443&pr_code=W03a4bDp0fJf6E7F76Z9iM4A9pByM8.

Нужен каталог товаров без корзины. См. изображения в приложении.

В горизонтальном меню должно быть пару статических страниц: о нас, видео, как заказать, а также страницы с лентой новостей, акциями и скидками.

С лева под категориями, голосование. В шапке подписка на rss и twitter.

Страница с товаром содержит: название, описание, фотогалерею, ссылку на сайт-партнера для последующего заказа вместо положить в корзину), тизеры аналогичных товаров, отзывы о товаре.

Исполнителю будут предоставлено подробное ТЗ.

Напишите, пожалуйста, вашу цену и сроки.

PrestaShop
14 лет назад
Need4Speed
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Pavel199
Павел 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$150
4 дня
Павел хороший специалист. Отлично сделал работу. Готовый сайт в результате получился намного лучше, чем шаблон. Буду обращаться еще.
Хороший адекватный заказчик, четко формулирует ТЗ и принимает проект в строгом соответвии с оговоренным. С оплатой проблем нет, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Pavel199
Павел 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад