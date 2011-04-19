Администратор DBA MS SQL

$5000
Системное администрированиеЗакрытнет заявок194 просмотра
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Компании, интернет-магазин которой был открыт в 1998 году и является одним из первых отечественных масштабных проектов в электронной коммерции, в сегменте В2С, требуется администратор баз данных в Отдел поддержки прикладных систем.

Требования:

1. Отличное знание и практический опыт администрирования серверов баз данных под управлением Microsoft SQL Server 2005/2008

2. Знания и практический опыт администрирования серверов под управлением Windows 2003\2008 Server.

3. Практический опыт эксплуатации серверного оборудования с использованием кластерных решений.

4. Обеспечение высокой доступности систем с использованием резервных центров обработки данных (log shipping, mirroring).

5. Практический опыт использования репликации данных.

6. Оптимизация производительности.

7. Использование систем мониторинга (MOM)

Обязанности:

1. Выполнение работ по мониторингу и оптимизации производительности, включая выдачу рекомендаций разработчиками ПО;

2. Участие в устранении нештатных ситуации в работе серверного ПО. Высокая доступность специалиста (в том числе, с использованием удаленного доступа) специалиста по заранее составленному графику.

3. Участие с системными администраторами в разработке и поддержке политик сетевой информационной безопасности

4. Участие в подготовке и проведении процесса миграции информационных систем на новые версии серверного ПО

Условия:

Заработная плата: 90000 руб

ДМС по окончание испытательного срока

Полное соблюдение ТК РФ

В компании существует система премий

Компания инвестирует в развитие программ, направленных на обучение и развитие

_________________

Наталия Наседкина

менеджер по персоналу

Компания Spice Рекрутмент

офис: +7-495-662-36-74

моб.: +7-926-271-23-26

[email protected]

13 лет назад
NNNatalie
Наталия 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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