Администратор DBA MS SQL

Ищу системного Администратора на windows2008serevr и Linux на постоянной основе для помощи в работе. я сейчас сам работаю админом и есть много разных ньюансов, где нужна помощь не только в настройке серваков, но так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании, интернет-магазин которой был открыт в 1998 году и является одним из первых отечественных масштабных проектов в электронной коммерции, в сегменте В2С, требуется администратор баз данных в Отдел поддержки прикладных систем.
Требования:
1. Отличное знание и практический опыт администрирования серверов баз данных под управлением Microsoft SQL Server 2005/2008
2. Знания и практический опыт администрирования серверов под управлением Windows 2003\2008 Server.
3. Практический опыт эксплуатации серверного оборудования с использованием кластерных решений.
4. Обеспечение высокой доступности систем с использованием резервных центров обработки данных (log shipping, mirroring).
5. Практический опыт использования репликации данных.
6. Оптимизация производительности.
7. Использование систем мониторинга (MOM)
Обязанности:
1. Выполнение работ по мониторингу и оптимизации производительности, включая выдачу рекомендаций разработчиками ПО;
2. Участие в устранении нештатных ситуации в работе серверного ПО. Высокая доступность специалиста (в том числе, с использованием удаленного доступа) специалиста по заранее составленному графику.
3. Участие с системными администраторами в разработке и поддержке политик сетевой информационной безопасности
4. Участие в подготовке и проведении процесса миграции информационных систем на новые версии серверного ПО
Условия:
Заработная плата: 90000 руб
ДМС по окончание испытательного срока
Полное соблюдение ТК РФ
В компании существует система премий
Компания инвестирует в развитие программ, направленных на обучение и развитие
_________________
Наталия Наседкина
менеджер по персоналу
Компания Spice Рекрутмент
офис: +7-495-662-36-74
моб.: +7-926-271-23-26
- Похожие заказы
- $75Системное администрирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1800
Требования: муж/жен; от 22 до 45; в/о; опытный пользователь ПК ;) знание англ. яз на уровне чтения технической документации; внимательность, ответственность. Обязанности: администрирование серверов FreeBSD; взаимодействие с программистами в контексте разработки проектов; обеспечение бесперебойной работы проектов компании; Условия: испытательный срок 2 месяца; з/п на исп. Срок 40000 рублей; з/п ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Требуется системный администратор (г.Екатеринбург) Требования: - Отличное знание информационной безопасности - Обязателен успешный опыт аналогичной работы (от 3 лет) - Организованность Обязанности: - Поддержка хостинговых серверов CentOS (24х7) Условия: - Рабочий день с 12 до 21 - Офис в районе УПИ Оплата от 40 т.р. резюме ...Закрыт13 лет назад
- $1000
В девелоперскую компанию требуется второй линуксовый админ. Текущего админа уже нехватает. Необходимые знания и требования : Linux (Debian), nginx, OpenVZ, apache, mysql, dns, tcpip, http, openvpn, бекапы, мониторинг, Windows, VMWare, Wine Умение настроить nginx для хайлоада. Адекватность. ...Системное администрирование16 заявокЗакрыт13 лет назад
В небольшой офис в центре города (м. Льва Толстого) разыскивается приходящий системный администратор. Обязанности: Обеспечение штатной работы парка офисной техники Поддержка работоспособности сети Обеспечение работоспособности программного обеспечения Обеспечение информационной безопасности Консультирование сотрудников Проведение разовой инвентаризации техники с целью списания и обновления техники Проведение ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется админ на удаленную работу с помесячной оплатой, требование: - Частый онлайн (студенты, итд не подходят). - Опыт администрирования в Unix (установка и настройка приложений по запросу). - Большой опыт работы с системой Zabbix. Оплата по договоренности, в зависимости ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Предлагаем удаленную работу - должность Системный Администратор. Требования к кандидатам: - администрирование Linux и Unix систем (FreeBSD, CentOS, Debian), - администрирование баз данных (MySQL, Postgresql), - администрирование почтовых серверов (Postfix, Exim) - навыки программирования на языке ...Системное администрирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $3500
З/п от 70 000 руб/мес на исп. срок, далее по договоренности (индивидуально) Мы занимаемся разработкой игр для социальных сетей, большинство проектов так или иначе связаны с онлайн-играми. Обязанности * Проектирование и администрирование высоконагруженных веб-проектов * Техническая поддержка разработчиков * Проведение ...Закрыт13 лет назад
Ищу специалиста с солидным опытом администрирования. Задачи по поддержке работоспособности серверов (в основном FreeBSD): - установка нового сервера с nginx/apache/php-fpm/redis и пр. под ключ - настройка отдельных утилит или дотачивание серверных скриптов, например автобэкап (код+файлы+мускул+редис) или деплоймент на ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходима команда ПРОФЕССИОНАЛОВ для работы с Астериск,UNIX,AJAX, HTML, PHP, MYSQL Обязательно наличие рекомендаций или информация о предыдущих проектах. Приоритет будет дан компаниям с уже реализованными проектами телефонии. Новичков просьба небеспокоить. Резюме проделанных работ присылать ТОЛЬКО по емайл: [email protected]Системное администрирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад