Приходящий системный администратор, Киев

В небольшой офис в центре города (м. Льва Толстого) разыскивается приходящий системный администратор.

Обязанности:

Обеспечение штатной работы парка офисной техники

Поддержка работоспособности сети

Обеспечение работоспособности программного обеспечения

Обеспечение информационной безопасности

Консультирование сотрудников

Проведение разовой инвентаризации техники с целью списания и обновления техники

Проведение разовой перенастройки сети согласно текущим требованиям (перенос настроек прокси-сервера, почтовика, и т.п.)

Навыки:

настройка прокси сервера (несложный шейпинг трафика)

настройка mail-сервера (любого)

работа в *nix (для анализа текущей конфигурации прокси/мейл и переноса настроек на новую установку)

администрирование windows (2000-win7)

желание работать

возможность работать в рабочее время (пн-пт, 9-18)

Желательно:

Опыт работы системным администратором в не-IT компании со штатом до 10 человек

Информация по текущей ситуации с компьютерами:

Компьютеры пользователей:

В офисе стоят компьютеры начиная с 2000 года и до современных, менеджеры сидят за собственными современными ноутбуками.

На старых машинах стоит Win2000NT, на новых - XP-Win7.

Сервера:

баз данных+бекап-Win2000NT, mail/proxy - FreeBSD

Имейл для резюме или ссылок на linked-in профайл: [email protected]

Не забудьте указать размер желаемой почасовой оплаты. (!!!)