Приходящий системный администратор, Киев

Ищу системного Администратора на windows2008serevr и Linux на постоянной основе для помощи в работе. я сейчас сам работаю админом и есть много разных ньюансов, где нужна помощь не только в настройке серваков, но так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В небольшой офис в центре города (м. Льва Толстого) разыскивается приходящий системный администратор.
Обязанности:
Обеспечение штатной работы парка офисной техники
Поддержка работоспособности сети
Обеспечение работоспособности программного обеспечения
Обеспечение информационной безопасности
Консультирование сотрудников
Проведение разовой инвентаризации техники с целью списания и обновления техники
Проведение разовой перенастройки сети согласно текущим требованиям (перенос настроек прокси-сервера, почтовика, и т.п.)
Навыки:
настройка прокси сервера (несложный шейпинг трафика)
настройка mail-сервера (любого)
работа в *nix (для анализа текущей конфигурации прокси/мейл и переноса настроек на новую установку)
администрирование windows (2000-win7)
желание работать
возможность работать в рабочее время (пн-пт, 9-18)
Желательно:
Опыт работы системным администратором в не-IT компании со штатом до 10 человек
Информация по текущей ситуации с компьютерами:
Компьютеры пользователей:
В офисе стоят компьютеры начиная с 2000 года и до современных, менеджеры сидят за собственными современными ноутбуками.
На старых машинах стоит Win2000NT, на новых - XP-Win7.
Сервера:
баз данных+бекап-Win2000NT, mail/proxy - FreeBSD
Имейл для резюме или ссылок на linked-in профайл: [email protected]
Не забудьте указать размер желаемой почасовой оплаты. (!!!)
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