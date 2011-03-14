Системный администратор

$2500
Системное администрированиеЗакрыт13 заявок447 просмотров
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Предлагаем удаленную работу - должность Системный Администратор.

Требования к кандидатам:

- администрирование Linux и Unix систем (FreeBSD, CentOS, Debian),

- администрирование баз данных (MySQL, Postgresql),

- администрирование почтовых серверов (Postfix, Exim)

- навыки программирования на языке Perl или Python.

- программирование скриптов на BASH. Знание SQL.

- базовые знания языков: Perl, PHP

- опыт поддержки высоконагруженных систем.

График работы:

11:00-19:00, Понедельник-Пятница. Выходные: суббота и воскресенье.

Заработная Оплата:

1,500.00(USD)/месяц

По вопросам дальнейшего сотрудничества обращаться к [email protected]

С уважением, Елизавета Григорьевна.

13 лет назад
JuliaBuss
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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