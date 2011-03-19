Ищу системного Администратора на windows2008serevr и Linux на постоянной основе для помощи в работе. я сейчас сам работаю админом и есть много разных ньюансов, где нужна помощь не только в настройке серваков, но так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется админ на удаленную работу с помесячной оплатой, требование:
- Частый онлайн (студенты, итд не подходят).
- Опыт администрирования в Unix (установка и настройка приложений по запросу).
- Большой опыт работы с системой Zabbix.
Оплата по договоренности, в зависимости от нагрузки.
- Похожие заказы
- $75Системное администрирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Предлагаем удаленную работу - должность Системный Администратор. Требования к кандидатам: - администрирование Linux и Unix систем (FreeBSD, CentOS, Debian), - администрирование баз данных (MySQL, Postgresql), - администрирование почтовых серверов (Postfix, Exim) - навыки программирования на языке ...Системное администрирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется системный администратор. Задачи которые требуется решать: - Настройка и обслуживание LAMP\LNMP стека; - Настройка резервирования; - Тюнинг среды для средней нагрузки(до 5 тыс юников в день); - Управление виртуальными хостами; Требуемые компетенции: - ...Системное администрирование14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $3500
З/п от 70 000 руб/мес на исп. срок, далее по договоренности (индивидуально) Мы занимаемся разработкой игр для социальных сетей, большинство проектов так или иначе связаны с онлайн-играми. Обязанности * Проектирование и администрирование высоконагруженных веб-проектов * Техническая поддержка разработчиков * Проведение ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу специалиста с солидным опытом администрирования. Задачи по поддержке работоспособности серверов (в основном FreeBSD): - установка нового сервера с nginx/apache/php-fpm/redis и пр. под ключ - настройка отдельных утилит или дотачивание серверных скриптов, например автобэкап (код+файлы+мускул+редис) или деплоймент на ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходима команда ПРОФЕССИОНАЛОВ для работы с Астериск,UNIX,AJAX, HTML, PHP, MYSQL Обязательно наличие рекомендаций или информация о предыдущих проектах. Приоритет будет дан компаниям с уже реализованными проектами телефонии. Новичков просьба небеспокоить. Резюме проделанных работ присылать ТОЛЬКО по емайл: [email protected]Системное администрирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
З/п от 70 000 руб/мес на исп. срок, далее по договоренности (индивидуально) Мы занимаемся разработкой игр для социальных сетей, большинство проектов так или иначе связаны с онлайн-играми. Обязанности * Проектирование и администрирование высоконагруженных веб-проектов * Техническая поддержка разработчиков * Проведение ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Active Directory, DNS, WINS, DHCP, RRAS, IAS,ISA 2004, IIS RDPСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Динамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду администратора высоконагруженных web-серверов на базе Linux. Основные требования: 1) опыт администрирования веб-серверов (Apache - обязательно; опыт ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Развивающийся работодатель, нацеленный на построение долговременного сотрудничества ищет администратора для поддержки стабильной работы веб-сайтов (до четырех одновременно) расположенных на двух серверах: VPS : Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny9 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g Выделенный: Apache/2.2.17 (FreeBSD) DAV/2 PHP/5.3.4 mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8n Веб-сайты ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад