Системный администратор FreeBSD

$1800
Системное администрированиеЗакрытнет заявок89 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования:

муж/жен;

от 22 до 45;

в/о;

опытный пользователь ПК ;)

знание англ. яз на уровне чтения технической документации;

внимательность, ответственность.

Обязанности:

администрирование серверов FreeBSD;

взаимодействие с программистами в контексте разработки проектов;

обеспечение бесперебойной работы проектов компании;

Условия:

испытательный срок 2 месяца;

з/п на исп. Срок 40000 рублей;

з/п после исп.срока 50000 рублей;

оформление согласно ТК;

график работы 5х2 (10:00 до 19:00 или 11:00 до 20:00).

FreeBSD
13 лет назад
nataliakjob
Наталья 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Системный администратор на win2008serevr и Linux

    $75

    Ищу системного Администратора на windows2008serevr и Linux на постоянной основе для помощи в работе. я сейчас сам работаю админом и есть много разных ньюансов, где нужна помощь не только в настройке серваков, но так ...

    Linux
    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приходящий системный администратор, Киев

    В небольшой офис в центре города (м. Льва Толстого) разыскивается приходящий системный администратор. Обязанности: Обеспечение штатной работы парка офисной техники Поддержка работоспособности сети Обеспечение работоспособности программного обеспечения Обеспечение информационной безопасности Консультирование сотрудников Проведение разовой инвентаризации техники с целью списания и обновления техники Проведение ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Системный администратор

    Требуется админ на удаленную работу с помесячной оплатой, требование: - Частый онлайн (студенты, итд не подходят). - Опыт администрирования в Unix (установка и настройка приложений по запросу). - Большой опыт работы с системой Zabbix. Оплата по договоренности, в зависимости ...

    Системное администрирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Системный администратор

    $2500

    Предлагаем удаленную работу - должность Системный Администратор. Требования к кандидатам: - администрирование Linux и Unix систем (FreeBSD, CentOS, Debian), - администрирование баз данных (MySQL, Postgresql), - администрирование почтовых серверов (Postfix, Exim) - навыки программирования на языке ...

    Системное администрирование13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется системный администратор (web)

    $250

    Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется системный администратор. Задачи которые требуется решать: - Настройка и обслуживание LAMP\LNMP стека; - Настройка резервирования; - Тюнинг среды для средней нагрузки(до 5 тыс юников в день); - Управление виртуальными хостами; Требуемые компетенции: - ...

    Системное администрирование14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сис. админ высоконагруженных веб-проектов

    $3500

    З/п от 70 000 руб/мес на исп. срок, далее по договоренности (индивидуально) Мы занимаемся разработкой игр для социальных сетей, большинство проектов так или иначе связаны с онлайн-играми. Обязанности * Проектирование и администрирование высоконагруженных веб-проектов * Техническая поддержка разработчиков * Проведение ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • FreeBSD/*nix админ для постоянного сотрудничества

    Ищу специалиста с солидным опытом администрирования. Задачи по поддержке работоспособности серверов (в основном FreeBSD): - установка нового сервера с nginx/apache/php-fpm/redis и пр. под ключ - настройка отдельных утилит или дотачивание серверных скриптов, например автобэкап (код+файлы+мускул+редис) или деплоймент на ...

    FreeBSD
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходима команда профессионалов Астериск

    Необходима команда ПРОФЕССИОНАЛОВ для работы с Астериск,UNIX,AJAX, HTML, PHP, MYSQL Обязательно наличие рекомендаций или информация о предыдущих проектах. Приоритет будет дан компаниям с уже реализованными проектами телефонии. Новичков просьба небеспокоить. Резюме проделанных работ присылать ТОЛЬКО по емайл: [email protected]

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сис. администратор высоконагруженных проектов

    $2500

    З/п от 70 000 руб/мес на исп. срок, далее по договоренности (индивидуально) Мы занимаемся разработкой игр для социальных сетей, большинство проектов так или иначе связаны с онлайн-играми. Обязанности * Проектирование и администрирование высоконагруженных веб-проектов * Техническая поддержка разработчиков * Проведение ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад