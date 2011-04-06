Системный администратор FreeBSD

Ищу системного Администратора на windows2008serevr и Linux на постоянной основе для помощи в работе. я сейчас сам работаю админом и есть много разных ньюансов, где нужна помощь не только в настройке серваков, но так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
муж/жен;
от 22 до 45;
в/о;
опытный пользователь ПК ;)
знание англ. яз на уровне чтения технической документации;
внимательность, ответственность.
Обязанности:
администрирование серверов FreeBSD;
взаимодействие с программистами в контексте разработки проектов;
обеспечение бесперебойной работы проектов компании;
Условия:
испытательный срок 2 месяца;
з/п на исп. Срок 40000 рублей;
з/п после исп.срока 50000 рублей;
оформление согласно ТК;
график работы 5х2 (10:00 до 19:00 или 11:00 до 20:00).
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