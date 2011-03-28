Linux-админ требуется

В девелоперскую компанию требуется второй линуксовый админ. Текущего админа уже нехватает.

Необходимые знания и требования :

Linux (Debian), nginx, OpenVZ, apache, mysql, dns, tcpip, http, openvpn, бекапы, мониторинг, Windows, VMWare, Wine

Умение настроить nginx для хайлоада.

Адекватность. Наличие /dev/brain и /dev/hands

Мы ищем админа, который будет исключительно ленив. В нашем понимании, админ должен ничего не делать, а только бухать пиво. Потому, что у него ничего не падает и все всегда работает. А если что-то падает, то он быстро разбирается в этом и все работает опять.

Админить в нужно будет 4 сервера, в дальнейшем больше. На серверах по 3-4 VZ-контейнера.

Загрузке после того, как разберешься, 4-5 часов в день. Однако, задачи будут очень нетривиальные и интересные.

Важное условие : быть доступным 24х7 по телефону или СМС.

ЗП по уровню знаний и скорости реакции - от $700 в месяц.