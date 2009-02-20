Администрирование хостинг сервера

Системное администрированиеЗакрыт18 заявок325 просмотров
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Требуется администрирование хостинг сервера. Также необходимо, чтобы у Вас была возможность реагировать на мониторинг 24/7.

Предложения рассматриваю только от людей/компаний с репутацией и опытом.

15 лет назад
fill06
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
fatik
Артем 
42 годаУкраина
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов
15 лет назад
$170
30 дней