FreeBSD admins

Системное администрированиеЗавершен8 заявок292 просмотра
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Нужны люди которые смогут помочь включить(восстановить после удаления) php и настроить его... за подробностями в аську 387138320

FreeBSD
15 лет назад
diepo
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
azsoft
44 годаАзербайджан
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$500
30 дней
Просто компьютерный гени! помог разобраться с проблемой, которую не могли решить большое кол-во фрилансеров!Работать с этим человеком можно! 5+!
:)