Outlook & Thunderbird

У меня есть Outlook - в нём письма, аккаунты.

У меня есть Thunderbird - в нём тоже самое.

У меня стоит Виндовс XP, а хочу я сейчас поставить Windows Vista.

Но у меня проблема - если я сейчас поставлю Vista, то все письма, аккаунты - у меня пропадут.

Нужен человек - который объяснит мне, как всё это чудо сперва экспортировать, а потом заимпортить каждое в свой почтовый клиент.

В Лс - не пишете.

Давайте напишу экспортер - тож не надо, мне это нужно прямо сейчас.

Жду Ваших предложений.

Указывайте что хотите в замен на моё обучение.