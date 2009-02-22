Перенести сайт на другой хост

Оптимизация (Битрикс содержит очень хороший отладчик, позволяющий выяснить что именно грузит). Началось всё с того, что по крону велась какая то работа с базой, блокирующая таблицы БД, что вызвало первую перегрузку сервера БД. После чего, даже после ...