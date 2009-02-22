Перенести сайт на другой хост

Системное администрированиеЗавершен8 заявок209 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно перенести все файлы, базы на другой хостинг и установить все.

Сроки и цена?

15 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Leshiy
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Всем рекомендую, не пожалеете:)
Очень хороший заказчик, четкое задание, все данные доступа предоставляет, разбирается, никаких проблем, оплата моментальная, всем рекомендую!