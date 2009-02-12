Нужны люди которые смогут помочь включить(восстановить после удаления) php и настроить его... за подробностями в аську 387138320
Сайт грузит(нагружает) хостинг. Нужно исправить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оптимизация (Битрикс содержит очень хороший отладчик, позволяющий выяснить что именно грузит).
Началось всё с того, что по крону велась какая то работа с базой, блокирующая таблицы БД, что вызвало первую перегрузку сервера БД.
После чего, даже после перезагрузки БД образовалась значительная очередь запросов к БД, которая только росла. Дефрагментация БД не помогла.
Как оказалось - не только база оказывает нагрузку на севрер:
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
17651 rus15 20 0 626m 30m 9484 R 78 0.4 0:04.56 httpd
15341 rus15 20 0 626m 31m 9732 R 59 0.4 0:30.16 httpd
15948 rus15 20 0 626m 30m 9488 R 59 0.4 0:16.28 httpd
Т.е. процессами были заняты 2 из 4 ядер сервера, и это не худший снапшот.
Если посмотреть на использование процессора за всё время вашей работы на сервере bitrix24:
rus15 495712 1976657.77re 3627.96cp 0avio 154513k
****nosh 758685 502061.78re 878.07cp 0avio 155974k
****inst 284349 101897.81re 873.68cp 0avio 156614k
****port 3139015 1297650.08re 688.24cp 0avio 156097k
Сравнивать необходимо параметр cp. Как видно - ближайший "соперник" по нагрузке расходует в 4 раза меньше процессорного времени.
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