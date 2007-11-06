CENTos 5 - упали ВДСки на PLESK

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Что то за ночь случилось. Упали сайты.

2 ВДСки (xen)

стоит панель PLESK 8.2 (сама панель тоже не доступна)

по SSH доступны, но через некоторое время отрубает

рестарт не помог

есть подозрение с bind что то произошло

нужна помощь

можно сразу в icq 46050555

CentOS
16 лет назад
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
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