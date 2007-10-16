Настройка xen - память и сеть

Есть сервер с уже установленным xen и одним виртуальным сервером

Все работает, на виртуальный можно зайти через xm console

Есть две проблемы, на решение которых у знающего человека уйдет 10 минут максимум:

1. Отдать всю оперативку с севера под dom0. Сейчас там только 2G, а на сервере еще есть 2G. Вся оперативка должна уйти под виртуальные сервера

2. Сеть не работает - виртуалка не видет интернета, с сервера c xen не идет трафик на виртуалку. У виртуалки адреса публичные. Раутинг не прописан

Задача - решить эти 2 проблемы и дать краткую инструкцию со списком конфигурационных файлов и сделанных в них изменениях.