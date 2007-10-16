Предложение системным администраторам

Предлагаем постоянный стабильный доход системным администраторам от 20-50$ в сутки и выше.

Условия: необходимо наличие доступа к большому количеству компьютеров.

Возможность загрузить компьютеры работой например на ночь. Суть работы - сбор ресурсов ботами в онлайн играх.

ICQ 401 751 464

Мы готовы постоянно и стабильно платить за эти игровые ресурсы.

PS К сожалению компьютеры должны быть только под Windows. Чем больше компов тем лучше.