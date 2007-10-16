Предложение системным администраторам

Купил шлюз для приема на IP-адрес звонков, переадресованных с Манго-телеком. Железка называется NSGate 3904. Программного обеспечения к ней не полагается. Есть только гнезда для шнуров и провода. Мне нужна дистанционная консультация, как ее подключить, чтобы ...
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Предлагаем постоянный стабильный доход системным администраторам от 20-50$ в сутки и выше.
Условия: необходимо наличие доступа к большому количеству компьютеров.
Возможность загрузить компьютеры работой например на ночь. Суть работы - сбор ресурсов ботами в онлайн играх.
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Мы готовы постоянно и стабильно платить за эти игровые ресурсы.
PS К сожалению компьютеры должны быть только под Windows. Чем больше компов тем лучше.
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