Настроить AntiSpam + AntiVirus на сервере

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки197 просмотров
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Требуется установить и настроить систему фильтрации почты на подобии GreyListing в FreeBSD + какой нибудь антивирус.

Система:

CentOS 5

Панель DirectAdmin

Exim

Dovecot

icq: 917900 (я на диалапе, но часто подключаюсь. пишите в офф.)

16 лет назад
DEKODA
Данила 
43 годаКазахстан
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
tiv
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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