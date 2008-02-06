1С Торговля -> Бухгалтерия 7

Системное администрированиеЗавершен4 заявки261 просмотр
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Нужно настроить перенос накладных и других документов в Бухгалтерию из Торговли и Склад. При переносе накладных требуется создавать соответствующие счета-фактуры. Такие счета-ф. отсутствуют в Торговле. Жду конкретных предложений с ценой

16 лет назад
df34td
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Where
Денис 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$100
3 дня
1С: Денис - отзывчивый и общительный человек. Старается выполнить работу на отлично. Однако забывчив и недостаточно опытен.
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