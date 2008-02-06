1С Торговля -> Бухгалтерия 7

Купил шлюз для приема на IP-адрес звонков, переадресованных с Манго-телеком. Железка называется NSGate 3904. Программного обеспечения к ней не полагается. Есть только гнезда для шнуров и провода. Мне нужна дистанционная консультация, как ее подключить, чтобы ...
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Нужно настроить перенос накладных и других документов в Бухгалтерию из Торговли и Склад. При переносе накладных требуется создавать соответствующие счета-фактуры. Такие счета-ф. отсутствуют в Торговле. Жду конкретных предложений с ценой
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