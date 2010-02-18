CentOS: Удаленное администрирование сервера

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Закрыт17 заявок299 просмотров

Требуется опытный системный администратор на CentOS. Настройка отдельных параметров, консультации, разовые работы, и т.п. Необходимы знание и опыт: CentOS, JBoss, MySQL. Предложите Ваши условия.

CentOSMySQL
15 лет назад
pro100rr
Андрей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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