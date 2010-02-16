VPS хостинг и его администрирование

Нужен VPS хостинг или услуги по настройке VPS:

1. поставить все что нужно для работы (apache, modы, php, mysql и тп.)

2. контроль управления (cpanel, plesk и тп - в идеале если у вас есть возможность предоставить в аре нду)

3. в будущем осуществлять техническую поддержу (в плане если что-то нужно поставить новое или настро ить существующие скрипты и тп)