Помощь администратора windows 2008

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка151 просмотр

Нужен админ, помочь доставить на серв мускул, рнр и т.д. Щас домен статический и работает просто на IIS.

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15 лет назад
toledos
Гость 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров