ISPmanager 5

Системное администрированиеЗакрыт10 заявок163 просмотра
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Добрый день, не много поломалась Isp manager 5 а именно случайно был удален файл apache2.conf

Необходимо его восстановить и помочь с настройками php

9 лет назад
mna06
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад