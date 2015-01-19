Устранить ошибку

На сервере настроен L2TP VPN через IPSec. Используется ipsec-tools (racoon) и xl2tpd. Настроено по инструкции: http://wiki.nikoforge.org/L2TP/IPSec_VPN_Setup_on_Centos_6_%2864-bit%29_for_use_with_Android_ICS_and_iOS_5_Clients Необходимо поднять еще несколько L2TP на этом же сервере на других IP адресах. Система CentOS. Также в итоге сделать инструкцию как можно поднять дополнительные ...