Устранить ошибку

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$5
Системное администрированиеЗакрыт9 заявок215 просмотров
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VDS, есть ошибка

PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in lock_may_be_available() (line 167 of /var/www/ufalab/data/www/mediline-ufa.ru/includes/lock.inc).

Иногда сайты грузятся без нее.

9 лет назад
ufalabcom
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов