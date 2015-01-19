Устранить ошибку

Нужно администрировать форум на движке Joomla..…форум http://www.kogtedralka.ru/forum/
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VDS, есть ошибка
PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in lock_may_be_available() (line 167 of /var/www/ufalab/data/www/mediline-ufa.ru/includes/lock.inc).
Иногда сайты грузятся без нее.
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