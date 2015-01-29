Настроить вебсервер с "нуля"

Нужно настроить VDS сервер на хостинге http://mgnhost.ru/ Нужно оптимизировать настройки и т.д чтобы выдерживал нужный наплыв трафика. Очень желательно настроить все в течении дня. (то есть этой среды) Просьба указывать цены.
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Есть полностью чистый выделенный сервер - его надо подготовить к использованию (под хостинг сайта) - установить ОС (дистрибутив есть) организовать raid, mysql, php - и так далее - в конечном итоге чтобы у разработчика сайта был доступ к ftp возможность организовывать базы данных
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