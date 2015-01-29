Настроить вебсервер с "нуля"

Системное администрированиеЗавершен12 заявок194 просмотра
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Есть полностью чистый выделенный сервер - его надо подготовить к использованию (под хостинг сайта) - установить ОС (дистрибутив есть) организовать raid, mysql, php - и так далее - в конечном итоге чтобы у разработчика сайта был доступ к ftp возможность организовывать базы данных

9 лет назад
pauto1
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 часов назад
9 лет назад
$20
1 день
Спасибо за работу - выполнил все быстро и профессионально, будем сотрудничать и в будущем
приятный адекватный заказчик