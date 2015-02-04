Настройка VDS сервера

Системное администрированиеЗавершен11 заявок204 просмотра
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Нужно настроить VDS сервер на хостинге http://mgnhost.ru/

Нужно оптимизировать настройки и т.д чтобы выдерживал нужный наплыв трафика.

Очень желательно настроить все в течении дня. (то есть этой среды)

Просьба указывать цены.

9 лет назад
sator
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
38 минут назад
9 лет назад
$50
1 день
Работы выполнена быстро и профессионально. Разложил проблему по "косточкам", добрался до сути, и все проверил, перепроверил. Опытный специалист, рекомендую!
Отличный заказчик, доступы предоставлены сразу, проверка и оплата как договаривались! Приятно было поработать! Рекомендую!