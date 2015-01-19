Настроить несколько L2TP на разных IP

$35
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок166 просмотров
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На сервере настроен L2TP VPN через IPSec.

Используется ipsec-tools (racoon) и xl2tpd.

Настроено по инструкции:

http://wiki.nikoforge.org/L2TP/IPSec_VPN_Setup_on_Centos_6_%2864-bit%29_for_use_with_Android_ICS_and_iOS_5_Clients

Необходимо поднять еще несколько L2TP на этом же сервере на других IP адресах.

Система CentOS. Также в итоге сделать инструкцию как можно поднять дополнительные L2TP на других IP адресах.

9 лет назад
safeway
Денис 
42 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад