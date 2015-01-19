Настроить Jabber на VPS

Системное администрированиеЗакрыт14 заявок243 просмотра
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Нужно установить и настроить Jabber на VPS

доступ по SSH есть

стоит cPanel

обязательно пишите цену в рублях

9 лет назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад