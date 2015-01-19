Магазин OpenCart проблемы с хостингом

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок204 просмотра
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Доброе время суток !

Нужен специалист кто поможет решить проблемы с сайтом на который установлен магазин от OpenCart

www.0527007175.co.il

там есть ошибки на первой странице

OpenCart
9 лет назад
grabichev
Андрей 
41 годИзраиль
16 лет в сервисе
Был
месяц назад