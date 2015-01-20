Настройка radius сервера

$20
Системное администрированиеЗавершен1 заявка180 просмотров
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Настроить radius сервер на windows server 2003 И подключить два управляемых коммутатора А к комутаторам подключить два клиента windows xp.

9 лет назад
Osasha07
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Insaned
Илья 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Задача была поставлена и решена!Срок решение задачи был больше .А уложился намного быстрее!:) Узнал тонкости подключения и достаточно понятно все было. Очень добросовестный подход к решению задачи. Большая благодарность что помог ,выполнил!:) Всем советую ответственность и качество !:)
Отличный заказчик: оперативное взаимодействие, ясная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!