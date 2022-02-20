Исправить баг Yii

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки713 просмотров
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Добрый день, 

Есть скрипт написанный на Yii. При авторизации скрипт начал выдавать ошибку (Ошибка (#64) Возникла внутренняя ошибка сервера)  и в итоге авторизация не работает. 

Требуется пофиксить данный баг. 

2 года назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад