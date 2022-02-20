Настройка битрикс24

Добрый день, Есть скрипт написанный на Yii. При авторизации скрипт начал выдавать ошибку (Ошибка (#64) Возникла внутренняя ошибка сервера) и в итоге авторизация не работает. Требуется пофиксить данный баг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас необходимо настроить битрикс24 для менеджера по продажам. (в течение нескольких месяцев будем настраивать для всех отделов, все бизнес-процессы. пока что хочется протестировать на отделе продаж)
ВАЖНО! Настроить нужно максимально рационально и недорого! Это значит, что, к примеру, интеграция с вотсап нужна не через интеграцию за 3к в месяц, а бесплатно или кратно дешевле. Касается каждого вопроса - раздувать сосущую деньги программу - не наш вариант, лучше сразу не начинать общение.
Что нужно сделать:
-Настроить интеграцию телефонии Zadarma. Чтобы из битрикса можно было слушать звонки, автоматически создавались лиды при поступлении или совершении звонка.
-Настроить интеграцию с вотсап. Чтобы в сделке можно было подключать чаты с клиентом (в чате состоят, как правило, менеджер, прораб, клиент, технадзор, закупщик, бригадир, я). Нужно чтобы все новые сообщения поступали в карточки соответствующих сделок или открытых линий (пока не совсем разобрался в разнице). Нужно, чтобы была возможна рассылка сообщений по поступившим заявкам (клиент оставляет на сайте заявку, соглашаясь с обработкой персональных данных, а дальше мы ему пишем в вотсап первые после звонка).
-Настроить автоматическую отправку СМС сообщения (или вотсап) при поступлении заявки (когда клиент только оставил заявку на сайте, то есть создался новый лид)
-Настроить формирование ТЗ, КП, Договоров, Актов и пр по определенным этапам воронки
-Настроить формирование графика загруженности бригад (менеджеру нужно видеть, когда освободится та или иная бригада. суть графика, как здесь - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GPcojU-0h6X4ghEvrtsxCIxHXqN84Gqe7dagewW3nBs/edit?usp=sharing)
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