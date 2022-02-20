Защитить страницу тильда от спама

Добрый день, Есть скрипт написанный на Yii. При авторизации скрипт начал выдавать ошибку (Ошибка (#64) Возникла внутренняя ошибка сервера) и в итоге авторизация не работает. Требуется пофиксить данный баг.
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Приходит в заявках много спама от ботов, когда включаем рекламу. Ставили стандартную капчу от тильды, она не срабатывает на каждого пользователя. Нужно защитить заявки от ботов любым работающим способом
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