Защитить страницу тильда от спама

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка647 просмотров
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Приходит в заявках много спама от ботов, когда включаем рекламу. Ставили стандартную капчу от тильды, она не срабатывает на каждого пользователя. Нужно защитить заявки от ботов любым работающим способом

Страница: https://school.unisender.com/email-marketing

2 года назад
mpopovauni
37 летУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад