требуется сисадмин на 4 сервера, решить проблемы с постоянным "падением" сайтов сейчас там находится 50 сайтов и они раз в день просто отрубаются, надо оптимизировать работу серверов
Настроить дочерний домен в CPanel
Нужно настроить дочерний домен в CPanel для сайта на WP.
1. DNS прописаны
2. Дочерний домен создан
3. Сайт клонирован
4. База создана
Но зайти на русскую версию так и не получается. Думаю проблемы с неверно прописанными DNS, хотя возможно и другая причина.
По этому нужно разобраться в чем проблема и поправить.
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