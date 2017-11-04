Настроить дочерний домен в CPanel

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Закрыт6 заявок214 просмотров

Нужно настроить дочерний домен в CPanel для сайта на WP.

1. DNS прописаны

2. Дочерний домен создан

3. Сайт клонирован

4. База создана

Но зайти на русскую версию так и не получается. Думаю проблемы с неверно прописанными DNS, хотя возможно и другая причина.

По этому нужно разобраться в чем проблема и поправить.

WordPress
8 лет назад
ARTkuznyetsov
Олександр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад

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