Настроить сервер под Bitrix

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Закрыт11 заявок285 просмотров

Есть сервер на http://ispserver.com/ Его нужно настроить под Битрикс. Время и цена вопроса?

Так же не помешают контакты: ICQ, мобильный, e-mail.

С уважением, Игорь

17 лет назад
maly5h
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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